Касым-Жомарт Токаев ответил на письма детей и отправил им подарки

Традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются "Ели желаний", где каждый ребёнок может оставить конверты со своими пожеланиями. В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Дети делились своими мечтами иметь велосипед, домбру или компьютер, побывать в летнем лагере и даже посетить столицу и увидеть резиденцию президента Акорда.

Отвечая на письма детей, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с Новым годом и направил именные подарки.

Глава государства призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро!