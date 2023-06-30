Kaspi стал №1 в рейтинге казахстанских банков

Компания Baker Tilly Qazaqstan Advisory и журнал Forbes Kazakhstan объявили результаты рейтинга банков, передает BaigeNews.kz. По итогам 2022 года лидером рейтинга казахстанских банков остался Kaspi Bank, опираясь на высокие показатели рентабельности активов и собственного капитала, отметили авторы рейтинга.

"Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам и партнерам. Сегодня мы намного больше, чем банк. Нашим мобильным приложением Kaspi.kz пользуется более 12 миллионов казахстанцев, а приложением Kaspi Pay около 500 000 предпринимателей. С помощью приложения Kaspi.kz вы можете переоформить автомобиль, заказать продукты домой, купить авиабилет, оплатить детский сад, отправить деньги маме, открыть депозит и решить множество других важных задач. Приложение для предпринимателей Kaspi Pay помогает нашим партнерам управлять бизнесом, увеличивать продажи и создавать новые рабочие места. Все эти удобные и уникальный сервисы созданы нашей потрясающей командой в Казахстане. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами! Нашей команде – за постоянные улучшения и инновации. И организаторам рейтинга – за высокую оценку нашей работы!", - сообщил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.