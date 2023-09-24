Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире

Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, передаёт BaigeNews.kz.

"В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", — заявил он.

По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными.