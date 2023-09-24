Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире
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Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, передаёт BaigeNews.kz.
"В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", — заявил он.
По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными.
"Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными", — добавил глава компании.
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