Картофельный бум: вслед за хлеборобами в дефолте могут оказаться картофелеводы

О проблемах с урожайностью и сбором пшеницы в Казахстане наслышаны многие. Аграриям обещали помощь, поддержку, отсрочку по кредитам... "Второй хлеб" - картофель в этом году, напротив, уродился на славу. Эксперты уверены, что внутренний рынок будет полностью обеспечен овощем, и цена порадует потребителя. Чего не скажешь о производителе, который может потерпеть убытки. Картофель со склада продают практически по себестоимости, некоторые фермеры даже бесплатно раздают его на своих полях. Журналист BaigeNews.kz попытался разобраться в ситуации.

Агроном Александр Матвиенко занимается выращиванием картофеля в Акмолинской области с 2015 года. В этом году хозяйство расширило свои площади до 200 гектаров. На них сажают восемь основных сортов овоща, а также 20 экспериментальных. С 2020 года урожайность увеличилась на пять тонн с гектара. В этом году аграрии получили по 55 тонн продукции с гектара.

"В этом году урожайность получилась хорошая, но цены пока нет. Рынок переполнен. Даже с учётом того, что многие хозяйства получают урожайность в два раза ниже, но погектарно площадей, где выращивают картофель, стало больше примерно процентов на 20-25", - сказал агроном ТОО "Агро крестьянский двор" Александр Матвиенко.

По его словам, добавилось порядка 2 000 гектаров в Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областях, на которых впервые начали заниматься выращиванием картофеля. Плюс каждый фермер добавил в своём хозяйстве 20-30 процентов площадей.

"Если Узбекистан уйдёт с рынка, у нас цена рухнет. Если фермеры начнут увеличивать объёмы плюс дилеры, реализующие технику, будут добавлять, цены на картофель от этого расти не будет. Перенасыщение рынка будет бешеное. И цена упадёт. Себестоимость высокая, а сам продукт будет стоить на полке дёшево", - сказал он.

В этом году сильно подорожали ресурсы – семена, техника, удобрения, горюче-смазочные материалы. И причина этого не в господдержке, объём которой растёт ежегодно, а в курсе иностранной валюты.

"Казахстан – не страна-производитель, мы не производим много чего. Поэтому конечный результат всегда дорогой. На стоимость влияет курс доллара и евро, потому что есть европейский товар и американский. Даже российский рубль раньше незначительно влиял, сейчас больше влияет на цену товара", - сказал региональный директор по странам СНГ и Ближнему Востоку ТОО "Генезис-М7" Айдын Такебаев.

По его словам, государственная поддержка в растениеводстве распределяется неравномерно. Например, субсидии выделяют только на препараты по борьбе с сорняками, "за бортом" остаётся борьба с болезнями и вредителями.

"Есть производитель, дистрибьютор, замыкающий в этой цепочке – дилер, и есть один единственный фермер, у которого голова болит каждый год, как бороться с вредителями, болезнями и сорняками. Поддержка со стороны государства – они стимулируют производителей, инвестируют в проекты. В части гербицидов, фунгицидов и инсектицидов, то есть препаратов по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, государство стимулирует только гербициды. Если зарубежный продукт по борьбе с сорняками, возвращается 30 процентов от затрат, если товар казахстанский - 50 процентов. А препараты по борьбе с вредителями и болезнями во многих государствах не субсидируются. Фермер всегда рискует", - пояснил он.

Аграрию нужно думать не только о производстве, но и о сбыте выращенной продукции. Практически единственным выходом является переработка. В случае с картофелем – это производство чипсов и фри.

Периодически в СМИ выходит информация о договорённости властей с зарубежными инвесторами о строительстве завода. Например, нидерландский Farm frites собирался реализовать в Казахстане проект по переработке картофеля. Минсельхоз отчитывался о том, что производство на стадии запуска. Буквально месяц назад появилась информация, что проект заморожен.

По словам агронома Александра Матвиенко, компания PepsiCo планирует строительство в Казахстане завода по переработке картофеля, якобы у нас будут производить чипсы под известным брендом Lay’s.

"Компания PepsiCo в 2025 году планирует ставить завод. Им всё одобрили. Мы в следующем году будем выращивать 50 гектаров для них. Теперь они будут заключать с фермерами договоры, и фермеры будут для них выращивать картофель", - сказал он.

Востребован будет продукт с высоким содержанием крахмала, он отлично подходит для производства чипсов. Для фри используется картофель с высоким содержанием сухого вещества. Поэтому фермерам необходимо задуматься о выращивании определённых сортов.

"Если брать из линейки Агрика, у них есть сорт Санте – он идёт на чипсы. Сорт Фантане – на фри, нужно чтобы сухого вещества было не менее 19-20 процентов. В сорте Ривьера сухого вещества 13 процентов. То есть вы не сможете воду вытащить из картофеля. Если обращали внимание в ресторанах, где сами делают фри, когда блюдо остынет, оно никакое. А когда используешь сорта с повышенным содержанием сухого вещества, фри, даже когда остынет, будет упругим. В этом году компания We Fry нам предоставила сорт Инноватор, где высокое содержание сухого вещества (22 процента) и крахмала (24 процента). Этот картофель предназначен только для переработки. У него внешний вид немного страшненький, его сложно будет продать, а для переработки он подходит идеально", - уточнил Матвиенко.

Специалист заметил, что если фермеры будут ориентированы на продовольственный картофель и каждый год будут выращивать его в больших объёмах, то завтра его некуда будет сбывать. Либо продавать по себестоимости, а может даже ниже.

Недавно на одном из заседаний в мажилисе депутат Анас Баккожаев заявил, что картофель, себестоимость которого составляет 80 тенге, пока доходит до полки магазинов, вырастает в цене до 250 тенге.

Мы решили узнать, какова на самом деле себестоимость картофеля.

"В этом году я со многими фермерами разговаривал, себестоимость 55-60 тенге и выше. Кто урожайность выше получил, с тем же поливом, у них себестоимость выше. По нашему хозяйству себестоимость около 40 тенге. Мы используем интенсивную технологию, подбор семян, удобрения, защита растений. Поэтому получаем себестоимость по уборке одну, а по реализации уже другую. Потому что 25 процентов - это мелкая фракция, плюс хранение – два тенге и на отгрузку – четыре-пять тенге, зарплаты, мешки, разные дополнительные затраты", - сказал агроном Александр Матвиенко.

Пока фермеры думают о том, куда сбыть продукт, в Казахстан заходит импортный картофель. В начале октября хозяйство из Башкортостана в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" отправило в Казахстан партию весом 27 тонн.

"Благодаря тому, что не было заморозков, мы основной объём картофеля убрали. Проблем с объёмами в этом году нет. Цена у нас всегда есть. Вопрос в другом. Особенность этого года в том, что в России, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане очень хороший урожай картофеля. Его в избытке. Его больше, чем потребляет наш рынок. Это мы сейчас чувствуем. Фермеры сегодня продают клубни по 60 тенге за килограмм со склада. В прошлом году в это же время мы продавали по 85 тенге. Я думаю, что это не предел, возможно, будет падение цен. Это угроза для финансового положения фермеров. Для внутреннего рынка это сигнал неплохой, наши потребители могут не беспокоиться, цены будут справедливые, доступные, но производитель находится на грани минуса. Цена, которую мы прогнозируем, не покрывает затрат, которые фермер произвёл в течение года", - сказал председатель правления "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" Кайрат Бисетаев.

BaigeNews.kz просит считать данный материал официальным запросом и адресует его в Министерство сельского хозяйства. Как государство планирует соблюдать интересы местного производителя и как будут (будут ли) использованы объёмы картофеля, выращенные сверх нормы потребления? Или единственным выходом из ситуации является бесплатная раздача клубней?