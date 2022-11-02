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"Карточный туризм" в Казахстане вызвал бум выпуска новых банковских карт
Темпы выпуска банковских карт в КАзахстане ускорился по итогам третьего квартала в сравнении с тем же периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".
По данным аналитиков, согласно информации Национального банка РК, на первое ноября 2022 года количество карточек в обращении увеличилось на 11,8 процента (до 62,65 миллиона карточек) по сравнению с прошлым годом. То есть, в 2022 году на каждого казахстанца от 16-ти лет в среднем приходится 4,76 карточек, в то время как в 2021 году у жителей страны на руках было в среднем 4,28 карточек.
"Общий объём транзакций с использованием платёжных карточек казахстанских эмитентов составил 88,1 триллиона тенге за девять месяцев 2022 года. При этом доля безналичных операций увеличилась на пять процентов и составляет 82,1 процента на первое октября текущего года", - говорится в сообщении.
В разрезе регионов лидером по безналичным операциям является Алматы, на который приходится 43,3 процента общего объёма безналичных транзакций.
Некоторые аналитики связывают это с карточным туризмом иностранцев. Согласно статистическим данным, в банки чаще всего могли обращаться россияне. Граждане России в Казахстане с начала года получили порядка 70 тысяч ИИН, необходимых для открытия карточного счёта.
Выдача карт могла ускориться на фоне ухода Visa и Mastercard из России, карты которых выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом. А также объявлением частичной мобилизации, после которой россияне начали уезжать из страны.
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