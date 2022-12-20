"Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал акимов за попытку скрыть проблемы с ТЭЦ в регионах, передает BaigeNews.kz. Он заявил, что в сентябре главы областей и городов докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.

"Как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. В то же время серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. Проверки только начались. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались", — сказал Смаилов.

По его словам, недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт, а собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Не решены также вопросы и бесхозных сетей, заявил глава правительства.

"Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами. В итоге, во-первых, мы видим истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов. Это фиксируется в Астане и Алматы, Павлодаре и Актау", — сообщил Алихан Смаилов.

Он считает, что неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и авариям в отопительный сезон. Строятся автономные котельные, загрязняющие атмосферу городов.

"В-третьих, некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных. Долги потребителей и сложности с газификацией. И самое главное — затягивание решения вопросов строительства новых теплоцентралей. Тут в пример можно привести и столичную ТЭЦ-3. Поэтому проверку состояния сетей нужно продолжать. Министерству энергетики завершить техническое обследование электрических станций в первом квартале 2023 года. Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать реальную картину", — заявил премьер-министр.

В Казахстане со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70% — это 1600 км. Вторым этапом станет обновление уже почти четыре тысячи километров сетей. Это большая работа и огромные капиталовложения, отмели Смаилов.