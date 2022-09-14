"Картина мира" после выставки в ООН приедет в Казахстан

Фото: BaigeNews.kz

13 сентября 2022 года международный социальный арт-проект World Painting, обладатель мирового рекорда Гиннесса, был представлен на персональной выставке в штаб-квартире ООН в самом центре Нью-Йорка. Название нашей страны — Казахстан — прозвучало с гордостью и много раз, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakhstan press klub.

Проект World Painting стартовал 28 октября 2021 года в рамках Всемирной выставки EXPO-2020. Миссия проекта — объединение людей мира.

За несколько месяцев в проекте приняли участие как известные представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики, так и обычные жители планеты Земля — 2020 человек из 193 стран мира. Они оставили свои штрихи на холсте World Painting, длина которого четыре метра, ширина — 1,27 метра (уменьшенные в масштабе параметры Земного шара: окружность — 40 тысяч километров и диаметр — 12,7 тысячи километров).

Весной 2022 года Даут Шайхисламов, автор и главный организатор проекта World Painting, получил приглашение от дипломатической миссии Казахстана в ООН на проведение выставки "Картины мира" в здании штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Это первый выездной показ World Paintig.

На презентации присутствовал председатель Генеральной Ассамблеи ООН господин Абдулла Шахид. Он выступил с речью, оставил почетный штрих на "Картине мира" и получил в подарок первый экземпляр книги Даута Шайхисламова "The World Painting" — историю зарождения идеи и воплощения "Картины мира".

Книга состоит из девяти глав и множества фотоиллюстраций с участниками социального челленджа. Книга издана на английском языке. Автор планирует перевести её на казахский, русский и арабский языки.

"Картина мира" получила множество приглашений на выставки в разных странах, и эти события уже запланированы.