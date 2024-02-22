Карантин объявили в одном из сёл Павлодарской области

В селе Бескауга Павлодарской области объявили карантин. Причиной стал эпизоотический лимфангит, выявленный у павшей лошади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в Управлении ветеринарии, животное умерло 14 февраля в КХ "Куаныш", где находились еще 624 лошади. Патологический материал направили в лабораторию. Табун теперь находится под наблюдением ветврачей.

"Лабораторные исследования от 19 февраля показали положительный результат по эпизоотическому лимфангиту. Решением исполняющего обязанности акима Кояндинского сельского округа в населённом пункте ввели карантин. По условиям карантина запрещены продажа, перемещение, ввоз, вывоз, использование продуктов от больных животных", - сообщили в управлении.

По словам ветеринаров, по санитарным правилам трупы больных животных сжигают вместе с кожей. Для этого в Экибастузе есть передвижной инсинератор.

Карантин снимут через три месяца после уничтожения последнего больного животного, заключительного клинического осмотра лошадей, очистки и дезинфекции помещений.

Управление ветеринарии направило письма акимам приграничных с Карагандинской областью районов об усилении контроля за перемещением животных, отдалёнными отгонными точками и оказании содействия ветеринарным специалистам в разъяснительной работе с населением.

Ранее сообщалось о том, что в селе Торткуль Бухаржырауского района Карагандинской области от неизвестной болезни мучительно умирают лошади.