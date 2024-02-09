Страшное видео с умирающими лошадьми прокомментировали в акимате Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сети распространяются ужасающие кадры немощных лошадей с гнойными, кровоточащими язвами на ногах. В акимате Карагандинской области прокомментировали происходящее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В селе Торткуль Бухаржырауского района Карагандинской области от неизвестной болезни мучительно умирают лошади. Владельцы скота рассказали, что к ним уже приезжала комиссия, брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили.
А между тем, по словам сельчан, именно лимфангит с мая прошлого года "гуляет" в соседнем селе Умуткер.
"Это тяжёлое хроническое заболевание. А наш скот пасётся со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего посёлка. Там подтвердилось заболевание лимфангит и сельчанам выплатили компенсацию", - уверяют хозяева умирающего скота.
Жители села Торткуль подозревают, что чиновники намеренно не раскрывают настоящий диагноз лошадей, чтобы не платить компенсацию за их падёж.
"Но мы же видим симптомы - гнойный многоочаговый дерматит начинается с ног и поднимается по всему телу до головы. И лошадь погибает", - подчёркивают они.
В ветеринарной станции Бухаржырауского заявили, что лимфангит не подтвердился.
"Знаем про гибель лошадей в селе Торткуль. Понимаем, что есть убытки, гибнут лошади. Брали анализы дважды, но инфекционный лимфангит не подтвердился. Ну и что, что скот из села Торткуль пасётся со скотом из Умуткер. Это не является единственным критерием, чтобы заявлять об одинаковом диагнозе. На днях были взяты повторно пробы, они отправлены снова в ветлабораторию и в научно-исследовательский институт. Теперь ждём результат", - рассказали в ветеринарной станции.
В Управлении ветеринарии Карагандинской области сообщили, что выясняют причины падежа скота.
"У заболевших трёх лошадей с характерными признаками лимфатического дерматита были отобраны пробы и доставлены в лаборатории для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные – лошади, ослы, мулы. При постановке диагноза эпизоотического лимфангита в селе Торткуль будет введён режим карантина. В рамках установленного карантинного режима будут изъяты, уничтожены больные или павшие животные. Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - сказал руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.
Самое читаемое
- Акимат в растерянности: в Кокшетау осужденному выдали квартиру по госпрограмме
- Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
- Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона
- Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева
- Отставку Ажар Гиният прокомментировали в правительстве