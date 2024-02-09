Страшное видео с умирающими лошадьми прокомментировали в акимате Карагандинской области

В Сети распространяются ужасающие кадры немощных лошадей с гнойными, кровоточащими язвами на ногах. В акимате Карагандинской области прокомментировали происходящее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В селе Торткуль Бухаржырауского района Карагандинской области от неизвестной болезни мучительно умирают лошади. Владельцы скота рассказали, что к ним уже приезжала комиссия, брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили.

А между тем, по словам сельчан, именно лимфангит с мая прошлого года "гуляет" в соседнем селе Умуткер.

"Это тяжёлое хроническое заболевание. А наш скот пасётся со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего посёлка. Там подтвердилось заболевание лимфангит и сельчанам выплатили компенсацию", - уверяют хозяева умирающего скота.

Жители села Торткуль подозревают, что чиновники намеренно не раскрывают настоящий диагноз лошадей, чтобы не платить компенсацию за их падёж.

"Но мы же видим симптомы - гнойный многоочаговый дерматит начинается с ног и поднимается по всему телу до головы. И лошадь погибает", - подчёркивают они.

В ветеринарной станции Бухаржырауского заявили, что лимфангит не подтвердился.

"Знаем про гибель лошадей в селе Торткуль. Понимаем, что есть убытки, гибнут лошади. Брали анализы дважды, но инфекционный лимфангит не подтвердился. Ну и что, что скот из села Торткуль пасётся со скотом из Умуткер. Это не является единственным критерием, чтобы заявлять об одинаковом диагнозе. На днях были взяты повторно пробы, они отправлены снова в ветлабораторию и в научно-исследовательский институт. Теперь ждём результат", - рассказали в ветеринарной станции.

В Управлении ветеринарии Карагандинской области сообщили, что выясняют причины падежа скота.