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Сегодня, 09:43
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253Фото: 24.kz
Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера
Кандидат в президенты Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook передаёт BaigeNews.kz.
"С недавнего времени на меня в буквальном смысле ополчились некоторые блогеры. Просматривая социальные сети, вижу, как общественное мнение формируется на недостоверных данных, временами перерастая в откровенную клевету (ст. 73-3 КоАП РК) и оскорбления (ст. 131 УК РК). К счастью, законодательство нашей страны предусматривает ответственность за такие нарушения и в полной мере позволяет защитить себя. Чем я и планирую воспользоваться в ближайшее время. Между свободой слова и оскорблением чести и достоинства другого человека есть разница. И лицам, вещающим на большие аудитории, всегда стоит помнить об этом", - написала Адбен.
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