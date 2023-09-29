Карагандинка создала финпирамиду и зарабатывала через чаты в мессенджерах

Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

"Жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram и привлекала денежные средства от физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней", - говорится в сообщении АФМ.

Она обещала выплаты вкладчикам в размере от 50% до 300%, отметили в ведомстве.

Деньги перечислялись посредством банковского приложения.

"Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай", в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%", - отметили в АФМ.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.