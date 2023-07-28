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Карагандинец установил на телефон приложение и лишился 11 миллионов тенге
С крупной суммой денег пришлось расстаться карагандинцу после разговора с лжесотрудником банка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как рассказал сам мужчина, мошенники позвонили и сообщили, что его личный кабинет взломан и необходимо организовать мероприятия для выявления злоумышленника. Заверили, что для этого мне необходимо скачать на мобильный телефон две программы. Мужчина послушно выполнил все инструкции.
Но чтобы наверняка "обезопасить" счета карагандинца, сотрудникам банка понадобилось уточнить все его данные. Тогда карагандинец выслал мошенникам фотографии удостоверения личности и банковской карты.
"Потом, как выяснилось, чтобы наверняка поймать мошенника, мне надо оформить кредит. И сотрудник безопасности предупредил, что сейчас мне позвонит менеджер банка. Действительно, через две-три минуты позвонила женщина и стала уточнять мои данные, а потом завила, что мне кредит не одобрен. И вновь звонит сотрудник безопасности банка, говорит, что мне необходимо заменить банковскую карту. Для этого я должен завтра к 11:00 прийти в такой-то банк и оформить новую карту. На этом разговор прекратился. Через некоторое время открываю на мобильнике приложение банка. И узнаю, что с моего счёта исчезли отпускные – 600 тысяч тенге", - рассказал пострадавший.
Кроме того в одном банковском приложении появилась информация о получении мужчиной кредита на шесть миллионов тенге сроком на пять лет, и во втором банке - кредита на пять миллионов тенге. После этого карагадинец обратился в полицию.
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