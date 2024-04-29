Карагандинец убил бывшую жену: в отношении полицейских начато расследование

После убийства 52-летней женщины на глазах у детей в Караганде начато служебное расследование в отношении полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры", – сказал начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов в видеообращении.

Он заявил, что ход расследования уголовного дела находится под его личным контролем.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Это бывший муж погибшей женщины. Супруги были в разводе, но проживали вместе. В день трагедии после очередного конфликта сын погибшей вызвал полицейских, которые приняли заявление и уехали. Через два часа мужчина зарезал бывшую жену.