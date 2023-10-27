Карагандинец скончался от сибирской язвы

Скончался карагандинец, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Карагандинской области.

Сообщается, что находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой пациент 1948 года рождения, несмотря на все принятые врачами меры, скончался.

"Летальный исход наступил в связи с тяжёлой стадией заболевания сибирской язвы и наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью", - сообщил Облздрав.

Отмечается, что состояние двоих других заразившихся пациентов стабильное, они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на сибирскую язву.