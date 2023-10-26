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О состоянии заболевших сибирской язвой в Карагандинской области сообщили врачи

26 Октября, 19:42
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев 26 Октября, 19:42
26 Октября, 19:42
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на "сибирскую язву". Один из пациентов в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Диагноз подтвердился у троих жителей посёлка Топар. Тест у четвёртого пациента отрицательный.

"У троих пациентов диагноз верифицирован молекулярно-генетическим методом ПЦР. Все пациенты из одного очага. Они являются членами одной семьи. Один из заболевших находится в реанимации под интенсивной терапией. Состояние очень тяжёлое. Обусловлено синдромом эндогенной интоксикации, острой почечной недостаточности, геморрагическим синдромом и синдромом кожно-воспалительным. Получает всю необходимую терапию в полном объёме. Переносит удовлетворительно", - сообщил руководитель инфекционного центра областной клинической больницы Ержан Жунусов.

Остальные пациенты находятся в профильном отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести. 

Известно, что накануне семья зарезала восьмимесячного бычка, который внезапно заболел. Мясо использовали в пищу.

Напомним, сибирскую язву выявили в поселке Топар Карагандинской области.

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