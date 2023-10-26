О состоянии заболевших сибирской язвой в Карагандинской области сообщили врачи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на "сибирскую язву". Один из пациентов в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Диагноз подтвердился у троих жителей посёлка Топар. Тест у четвёртого пациента отрицательный.
"У троих пациентов диагноз верифицирован молекулярно-генетическим методом ПЦР. Все пациенты из одного очага. Они являются членами одной семьи. Один из заболевших находится в реанимации под интенсивной терапией. Состояние очень тяжёлое. Обусловлено синдромом эндогенной интоксикации, острой почечной недостаточности, геморрагическим синдромом и синдромом кожно-воспалительным. Получает всю необходимую терапию в полном объёме. Переносит удовлетворительно", - сообщил руководитель инфекционного центра областной клинической больницы Ержан Жунусов.
Остальные пациенты находятся в профильном отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести.
Известно, что накануне семья зарезала восьмимесячного бычка, который внезапно заболел. Мясо использовали в пищу.
Напомним, сибирскую язву выявили в поселке Топар Карагандинской области.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре