О состоянии заболевших сибирской язвой в Карагандинской области сообщили врачи

Четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на "сибирскую язву". Один из пациентов в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Диагноз подтвердился у троих жителей посёлка Топар. Тест у четвёртого пациента отрицательный.