Карабаев: Шесть областей Казахстана не выделяют средства на ремонт дорог

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства отметил, что основные нарекания по качеству дорог приходится на местную сеть, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра транспорта РК Марата Карабаева, для приведения данных дорог в нормативное состояние ремонтом охвачено 4 тысячи 200 километров, из которых три тысячи 600 километров завершаются в этом году. На эти цели выделено 384 миллиарда тенге, в том числе из местного бюджета - 81 миллиард тенге.

"При этом отдельными регионами при низких показателях состояния дорог, средства из местного бюджета вовсе не выделяются. Это касается Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областей", - заявил Карабаев.

Он отметил, что акиматам необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из местного бюджета для своевременного достижения показателей нормативного состояния.