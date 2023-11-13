Капитан сборной РК подвела итоги выступления на "Кубке Билли Джин Кинг"

Капитан сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова подвела итоги выступления команды на финальной стадии "Кубка Билли Джин Кинг" 2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

"Очень рада, что команде удалось выиграть заключительный матч против Словении. Была непростая игра с неуступчивыми соперницами, но наши девушки проявили себя, показали бойцовский дух и волю к победе. Мы смогли улучшить свои прошлогодние показатели на мировой арене, заняв второе место в группе. Результат хороший, потому что в турнире участвовало 12 сильнейших команд мира, и мы вошли в 8-ку лучших из них. У нас есть большая цель - выиграть "Кубок Билли Джин Кинг", и мы будем к ней стремиться в следующем сезоне. В целом, считаю, что мы показали достойную игру. Конечно, вследствие травмы Елены Рыбакиной нам пришлось вносить экстренные изменения в изначально выбранную тактику и состав на матчи. Многие решения трудно дались нашему тренерскому штабу, но команда прошла проверку в этих экстренных обстоятельствах. Роль первого номера качественно исполнила Юлия Путинцева. В паре отлично показали себя Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Будущая наша юная "звёздочка" Аружан Сагандыкова впитывала необходимый опыт, находясь внутри коллектива. Её время ещё обязательно придёт, и мы увидим её на корте в играх за Национальную сборную. Елена Рыбакина, которая очень хотела сыграть, но из-за травмы не смогла, и Аружан вместе здорово поддерживали всех девчонок со скамейки. Очень хочу поблагодарить всех наших болельщиков: и тех, кто переживал за команду у экранов телевизоров, и тех, которые были на трибунах в Севилье - наших преданных фанатов, по традиции приехавших из Казахстана, и представителей казахстанской диаспоры в Испании. Команда постоянно ощущала поддержку и понимание от руководства федерации. Всё вместе мы были сплочённой командой и это придавало уверенности. Мы чувствовали себя так, как будто играли дома" - отметила Шведова.