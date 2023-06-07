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Канцелярии первого президента РК осталось существовать полтора месяца – Жамаубаев Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16
208

Канцелярии первого президента РК осталось существовать полтора месяца – Жамаубаев

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о реструктуризации канцелярии первого президента страны Нурсултана Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Сейчас идёт реструктуризация данного офиса. Часть сотрудников передадут в другие организации, часть сократят. Канцелярия как таковая существовать не будет. Она на стадии реструктуризации. Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решён", - сказал Жамаубаев в кулуарах мажилиса.

Напомним, 15 февраля главой государства подписан Конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

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Сегодня, 19:16
208
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