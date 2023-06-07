Канцелярии первого президента РК осталось существовать полтора месяца – Жамаубаев

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о реструктуризации канцелярии первого президента страны Нурсултана Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Сейчас идёт реструктуризация данного офиса. Часть сотрудников передадут в другие организации, часть сократят. Канцелярия как таковая существовать не будет. Она на стадии реструктуризации. Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решён", - сказал Жамаубаев в кулуарах мажилиса.