"Канело" вспомнил о Головкине сразу после жёсткого боя за "абсолют"

В главном событии вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе встретились известные мексиканцы Сауль Альварес и Хайме Мунгия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Канело" ставил на кон все свои титулы чемпиона мира (WBA, WBC, WBO, IBF) в суперсреднем весе. Рассчитанный на двенадцать раундов поединок в итоге прошел всю отведенную ему дистанцию. Победа досталась Альваресу после единогласного решения судей.

Таким образом, "Канело" успешно защитил звание "абсолюта" и нанес Мунгии первое поражение в карьере.

Во время интервью в ринге у Альвареса спросили насчет его дальнейших планов и возможного боя с Дэвидом Бенавидесом. Альварес заявил о том, что он не боится грозных соперников, поставив в пример его поединки с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Пока что я хочу отдохнуть. Провести время с семьей. Если деньги будут правильными, то я готов биться прямо сейчас. Мне всегда говорили, что я избегаю больших имен, но в итоге я выходил против них всех. Я дрался со всеми — Котто, Головкиным, Мэйвезером, Сондерсом. Я сразился со всеми", — сказал "Канело".

Ранее мексиканец рассказал, за какой гонорар готов сразиться с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Также "Канело" отвечал на вопрос журналистов, когда планирует завершить карьеру.

Напомним, в Казахстане Сауля запомнили по трилогии с Геннадием Головкиным. Первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Второй поединок прошёл через год, "Канело" одержал победу решением судей. В третий раз "Канело" дрался с GGG в сентябре прошлого года, тогда Геннадий не смог отобрать титулы у Альвареса.

А затем стало известно, что "Канело" начал тренировать казахстанских боксёров.