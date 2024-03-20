"Канело" потребовал астрономическую сумму за бой с чемпионом мира

Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес (60-2-2, 39 КО) рассказал, за какой гонорар готов сразиться с американцем Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее промоутеры из Premier Boxing Champions предложили "Канело" за бой с Бенавидесом 55 миллионов долларов, однако мексиканец ответил отказом.

"Мне предложили за этот поединок всего на 25 миллионов больше, чем за любой другой бой. Оно того не стоит. Если мне предложат 150-200 миллионов, я буду готов драться с ним хоть завтра!" - заявил Альварес.

Напомним, Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Что касается Дэвида Бенавидеса, то он "временный" чемпион мира WBC в этом же дивизионе.