Канело победил Чарло и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес победил другого абсолютного чемпиона мира — Джермелла Чарло и в третий раз защитил звание "абсолюта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе впервые в истории бокса прошел бой между двумя абсолютными чемпионами мира. Канело — обладатель четырёх поясов во втором среднем весе, а Чарло владеет титулами WBA, WBC, WBO и IBF в первом среднем весе. На кону в этом поединке стояли титулы мексиканца, американец поднялся на две весовые категории — с 69,8 кг до 76,2 кг.

Поединок прошел всю дистанцию из 12-ти раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. В 7-м раунде Канело отправил Чарло в нокдаун, но удосрочить так и не смог.

33-летний Канело теперь имеет 60 побед (39 нокаутов) при двух поражениях и двух ничьих. Абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (76,2 кг) мексиканец стал в ноябре 2021 года, когда нокаутировал американца Калеба Планта. Две предыдущие защиты звания "абсолюта" для Канело закончились решением: в сентябре 2022 года победил казахстанца Геннадия Головкина, а спустя восемь месяцев – британца Джона Райдера.

Чарло также 33 года. Американец не выступал с 14 мая 2022 года – в этот день он нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо в десятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (69,8 кг). В активе Чарло теперь два поражения при 35 победах (19 нокаутов) и одной ничьей.