Канело надел чапан и поздравил казахстанцев

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Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес нарядился в национальную одежду и поздравил казахстанцев с Наурызом, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный чапан боксёру по казахским традициям подарил коллектив "Suleimen Promotions".

"Наурыз құтты болсын! Салем, Казахстан. Рад видеть вас, всех обнимаю!", — сказал Канело.

Напомним, Сауля в Казахстане стал широко известен после трилогии с Геннадием Головкиным. Первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Второй поединок прошёл через год, "Канело" одержал победу решением судей. В третий раз "Канело" дрался с GGG в сентябре прошлого года, тогда Геннадий не смог отобрать титулы у Альвареса.

Ранее стало известно, что "Канело" начал тренировать казахстанских боксёров.