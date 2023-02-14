Кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Байтак" зарегистрировали в ЦИК

Кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Байтак" зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК провела соответствующие процедуры по установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

"Казахстанская партия зеленых "Байтак" представила партийный список из 18 человек. В этот список включены семь женщин, представителей молодёжи и лиц с инвалидностью, что составляет 38,9 процента от общего числа включенных в список. ЦИК совместно с уполномоченными госорганами провела проверку соответствия лиц, включенных в список для избрания депутатами мажилиса", - сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

По её словам, все лица, включённые в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК". Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств партии избирательный взнос на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список. Политические партии, получившие 5 процентов и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента, не платят избирательный взнос.