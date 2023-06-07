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instagram.com/islamkanatqazaq Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41
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Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

Каната Ислама пытались отравить

На боксёра Каната Ислама было совершено покушение. Об этом рассказал друг спортсмена Дархан Мухтарбеков в проекте "Первый" на телеканале "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы с Канатом познакомились в начале 2019 года. В тот момент казалось, что перспективы его боксёрской карьеры мрачные. Я стал думать, чем могу помочь. Однажды пришла хорошая идея, как продолжить карьеру Каната. Мы решили, что проведём поединок в стране. В процессе организации боя много людей чинили нам препятствия. Было время, когда к нам приезжал представитель известной в стране личности и говорил, что не стоит организовывать это соревнование. В воду Канату добавлен яд. Этот заговор стал для нас очень болезненным", - рассказал Дархан.

Боксёр подтвердил, что следы ядовитого вещества обнаружили у него в крови. 

"В жизни бывают разные ситуации. Все не обязаны к тебе хорошо относиться. Ко мне стали обращаться известные личности. Пути назад не было. Затем начались различные турниры, и я решил поехать в Америку тренироваться. Сам не люблю оправдываться. Но анализ крови всё показал. Я заметил, что после каждого моего удара соперник шатался на ринге. Вы также можете посмотреть это на видео. Когда я продолжал наносить ему удары, я не чувствовал своего тела. Пришлось отступить и защищаться", - сообщил боксёр.

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Сегодня, 17:41
392
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