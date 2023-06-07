Каната Ислама пытались отравить

Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

На боксёра Каната Ислама было совершено покушение. Об этом рассказал друг спортсмена Дархан Мухтарбеков в проекте "Первый" на телеканале "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы с Канатом познакомились в начале 2019 года. В тот момент казалось, что перспективы его боксёрской карьеры мрачные. Я стал думать, чем могу помочь. Однажды пришла хорошая идея, как продолжить карьеру Каната. Мы решили, что проведём поединок в стране. В процессе организации боя много людей чинили нам препятствия. Было время, когда к нам приезжал представитель известной в стране личности и говорил, что не стоит организовывать это соревнование. В воду Канату добавлен яд. Этот заговор стал для нас очень болезненным", - рассказал Дархан.

Боксёр подтвердил, что следы ядовитого вещества обнаружили у него в крови.