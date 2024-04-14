Канат Шарлапаев обсудил с подрядчиками стратегию восстановительных работ в Актюбинской области

Во время своей рабочей поездки в Актюбинскую область министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев совместно с акимом области Асхатом Шахаровым провели встречу с местными предпринимателями и представителями строительных компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной целью этой встречи было обсуждение планов и стратегий совместной работы в рамках предстоящих восстановительных работ.

На встрече присутствовали председатель областного маслихата Гулкасима Суентаева, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев, руководитель управления государственного строительно-архитектурного контроля Оксана Сопрун, директор филиала "Отбасы банк" Жеделбек Мурзагалеев. Также со стороны представителей бизнеса и строительных компаний участвовали директора и руководители.

"Были затронуты вопросы оптимизации процессов строительства, которые помогут ускорить процесс восстановления и повысить его качество. Министр подчеркнул важность прозрачности и открытости на всех этапах реализации проектов, от планирования до непосредственного строительства. Завершая свою поездку, Канат Шарлапаев выразил уверенность в том, что скоординированные усилия всех участников помогут значительно ускорить процесс восстановления и вернуть жителям региона чувство стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Канат Шарлапаев заявил о том, что лично проконтролирует строительство жилья для пострадавших от паводков.