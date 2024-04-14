Канат Шарлапаев лично проконтролирует строительства жилья для пострадавших

Во время поездки в Актюбинскую область министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев проверил состояние земельных участков, выделенных акиматом для строительства нового жилья для пострадавших от наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации акимата в регионе имеются 436 готовых земельных участков, в том числе, 321 участок в Уилском районе, 77 – в Кобдинском, 22 –в Айтекебийском, 10 – в Темирском районах и 6 – в Актобе.

Министр подчеркнул, что будет держать вопрос восстановления на личном контроле, чтобы убедиться в оперативности и качестве проводимых работ.

Кроме того, Канат Шарлапаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Кобда и 24 новостройки, возведённые в 2023 году для пострадавших семей.

Эти меры часть широкой программы правительства по поддержке граждан, столкнувшихся с природным бедствием.