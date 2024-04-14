Канат Бозумбаев проверил готовность защиты Уральска от затопления

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев проверил готовность Уральска к пику половодья и поручил укрепить берега реки и защитные дамбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Уровень воды в реке Жайык в Уральске по состоянию на 12:00 составил 7,58 метра Эксперты прогнозируют пик половодья 20-21 апреля. Протяжённость реки по городу составляет 28 км, из них на 21 км проводят работы по укреплению и строительству валов и дамб.

Всего в мероприятиях задействованы 1300 волонтеров и около 800 военнослужащих, а также свыше 300 единиц спецтехники. Дополнительно 180 единиц техники сегодня прибывает в Уральск из Алматы, Кызылорды и Туркестана.

Вице-премьер поручил повысить уровень земляных валов до 12 метров (сейчас по городу критическая отметка 8,5 м). Также принято решение по защите Уральска со стороны поймы реки Шаган.

В зоне риска – дачные массивы Уральска и населенные пункты в Бурлинском, Теректинском, Акжаикском районах и районе Байтерек. Эвакуировано население из садоводческих товариществ, расположенных вдоль побережья. В Уральске открыли 18 оперативно-эвакуационных пунктов, где разместили 1 690 человек.