Камыш горит вдоль берега Балхаша

Камыш горит вдоль берега озера Балхаш в районе залива Сарышаган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар возник на территории Актогайского района Карагандинской области в пяти километрах от города Балхаш.

По данным МЧС, подъездные пути отсутствуют.

"В связи с наступлением тёмного времени суток тушение возгорания камыша приостановлено и продолжится с утра", – отметили в МЧС.

Отмечается, что угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет.