Камыш горит вдоль берега Балхаша
Вчера, 23:35
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Вчера, 23:35Вчера, 23:35
109Фото: pixabay / иллюстративное фото
Камыш горит вдоль берега озера Балхаш в районе залива Сарышаган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар возник на территории Актогайского района Карагандинской области в пяти километрах от города Балхаш.
По данным МЧС, подъездные пути отсутствуют.
"В связи с наступлением тёмного времени суток тушение возгорания камыша приостановлено и продолжится с утра", – отметили в МЧС.
Отмечается, что угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет.
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