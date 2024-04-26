  • 27 Апреля, 00:28
  • BAIGENEWS

Камыш горит вдоль берега Балхаша

Вчера, 23:35
АВТОР
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pixabay / иллюстративное фото Вчера, 23:35
Вчера, 23:35
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Камыш горит вдоль берега озера Балхаш в районе залива Сарышаган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар возник на территории Актогайского района Карагандинской области в пяти километрах от города Балхаш. 

По данным МЧС, подъездные пути отсутствуют.

"В связи с наступлением тёмного времени суток тушение возгорания камыша приостановлено и продолжится с утра", – отметили в МЧС.

Отмечается, что угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет.

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