Камеры фиксации нарушений скорости появились ещё на шести автотрассах
Сегодня, 17:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
275Фото: МВД РК
На автодорогах Шымкент-Кызылорда, Шымкент-граница Узбекистана, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Конаев-Талдыкорган и Астана-Павлодар установили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима ZEREK-2, передаёт BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье