Камеры фиксации нарушений скорости появились ещё на шести автотрассах

33 комплекса ZEREK-2, интегрированных с единым реестром административных производств, готовы к работе с полуночи 25 августа.

"Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау-Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения", – сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По информации ведомства, за семь месяцев 2023 года в Казахстане зафиксировали порядка семи тысяч дорожно-транспортных происшествий, унёсших жизни свыше 1200 человек, около 8500 человек получили травмы. 730 аварий были связаны с нарушениями скоростного режима.