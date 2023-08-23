  • 23 Августа, 18:47
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Камеры фиксации нарушений скорости появились ещё на шести автотрассах

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МВД РК Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: МВД РК

На автодорогах Шымкент-Кызылорда, Шымкент-граница Узбекистана, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Конаев-Талдыкорган и Астана-Павлодар установили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима ZEREK-2, передаёт BaigeNews.kz

33 комплекса ZEREK-2, интегрированных с единым реестром административных производств, готовы к работе с полуночи 25 августа.

"Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау-Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения", – сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По информации ведомства, за семь месяцев 2023 года в Казахстане зафиксировали порядка семи тысяч дорожно-транспортных происшествий, унёсших жизни свыше 1200 человек, около 8500 человек получили травмы. 730 аварий были связаны с нарушениями скоростного режима.

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