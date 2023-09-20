Камень в огород лидеров Западного мира - обозреватель о выступлении Токаева на дебатах в Генассамблее ООН
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Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев рассказал о выступлении на дебатах в Генассамблее ООН президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Указал на тревожную практику несоблюдения, приостановки и выхода из международных договоров. Речь тут может идти о многих документах: от ограничения наступательных вооружений до международного уголовного правосудия. Камень в огород не только развивающихся держав, но и лидеров Западного мира", - пишет Газиз Абишев в своём Telegram-канале.
Обозреватель отметил, что президент республики поддержал необходимость всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН с тем, чтобы голоса "средних держав" и всех развивающихся стран были усилены и чётко услышаны.
"Речь о том, что пять стран - США, РФ, КНР, Великобритания и Франция, обладая правом вето, нередко парализуют работу СБ, исходя из своих собственных интересов и интересов союзников.
Реформа может подразумевать расширение числа членов СБ. Увеличение числа постоянных членов СБ. Полную отмену права вето. Или возможность его преодоления супербольшинством", - заключил Абишев.
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