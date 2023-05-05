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Какую погоду обещают казахстанцам синоптики в выходные
Казахстанские метеорологи опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные, с 6 по 8 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Так, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днём дождь.
"Повышенный фон атмосферного давления сохранит своё влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. В ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури", — говорится в сообщении.
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