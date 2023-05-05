Какую погоду обещают казахстанцам синоптики в выходные

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Казахстанские метеорологи опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные, с 6 по 8 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Так, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днём дождь.