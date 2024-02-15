Какую поддержку в Казахстане получает креативная индустрия, рассказала министр

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о реализации поручений главы государства по разработке пакета мер поддержки креативной индустрии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прежде всего, по словам Аиды Балаевой, министерство начало работу в этой сфере с комплексной работы по упрощению налогообложения субъектов креативной индустрии.

Так, с прошлого года применяется специальный налоговый режим розничного налога на 40 видов экономической деятельности из 43, относящихся к творческой сфере.

"Теперь субъекты предпринимательства освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налога, налога на добавленную стоимость. Действует единый налог – 4% для индивидуальных предпринимателей и 8% для ТОО", - проинформировала министр.

Кроме того, в скором времени будет принят законопроект по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.

Аида Балаева рассказала, что в стране начата работа по созданию корпоративного фонда "Центр поддержки креативных индустрий", планируется открытие креативных хабов в регионах.

"В рамках совместного проекта с АО "Казпочта" будут созданы центры для представителей креативной индустрии, в том числе для прогрессивной молодежи. Состоится международный форум развития креативной индустрии с привлечением международных экспертов в этой области", - отмтетила она.

Кроме того, в рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества и организации Тюркских государств пройдут тематические мероприятия по развитию креативной индустрии.