Какой эффект даст новый закон об онлайн-рекламе, пояснил Дархан Кадырали

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Министр информации и общественного развития Дархан Кадырали рассказал, какой эффект ждёт от работы нового закона, обязывающего блогеров маркировать рекламу и платить с неё налоги. Документ накануне подписал президент страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Как известно, на сегодняшний день социальные сети стали основным источником информации, которая формирует общественно-политическую повестку. Под влиянием кардинальных изменений в ландшафте коммуникаций сфера масс-медиа, называемая "барометром общественного настроения", кардинально изменилась. Так, по данным Digital news report, который буквально вчера был опубликован Reuters Institute, в мире на 30 процентов увеличилось количество знакомств с новостями через социальные сети", - отметил министр на своей странице в Facebook.

По словам министра, закон направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в стране, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Он отметил, что законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах".