Токаев подписал закон об онлайн-рекламе

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Несколько законов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы", Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Тексты законов публикуются в печати.