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pixabay.com Сегодня, 16:54
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане в последний день августа

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 31 августа в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду на территории республики определяет обширный антициклон. Это означает, что на улице будет малооблачно и сухо.

Лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов возможны дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей будет сильная жара.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 16:54
75
Журналист

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