Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на севере, юге и в центре Казахстана под влиянием Северного антициклона ожидается погода без осадков", - сказано в прогнозе.

На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.