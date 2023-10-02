Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
105Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на севере, юге и в центре Казахстана под влиянием Северного антициклона ожидается погода без осадков", - сказано в прогнозе.
На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
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