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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на севере, юге и в центре Казахстана под влиянием Северного антициклона ожидается погода без осадков", - сказано в прогнозе. 

На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов. 

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

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