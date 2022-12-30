Какой будет погода на Новый год в Казахстане

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Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер. На западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд", - говорится в прогнозе.

1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Небольшое повышение температуры воздуха произойдёт ночью на западе - от минус 1-6 градусов до минус 3 - плюс 2 тепла.

На севере, в центре, востоке РК будет небольшое понижение температур - от минус 5-20 до минус 10-25 градусов, на юге, юго-востоке постепенное понижение от 0-10 градусов до 3-15 градусов мороза.