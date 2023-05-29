Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога

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О подготовке к такому важному шагу как принятие ребёнка в семью корреспондент BaigeNews.kz поговорил с психологом. Также своим опытом поделились мамы и папы, которые пережили это сами.

Координатор психологической службы Национального агентства по усыновлению Дарья Ушаева отметила, что перед тем, как принять приёмного ребёнка в семью, очень важно узнать как можно больше информации о том, что происходило с ним до того, как он попал в учреждение.

"Это всё влияет на адаптацию ребенка в семье, на то, как сформируется его привязанность. Есть детки-отказники, от которых отказываются сразу после рождения, и есть дети, которые какое-то время успели пожить в семье. Развитие ребёнка-отказника, который не имеет опыта привязанности с близким значимым взрослым, отличается", - сказала она.

Психолог подчеркнула, что привязанность - это красная нить, которая определяет весь дальнейший путь ребёнка.

"Этот механизм заложен в каждом из нас: биологический вид человека нуждается в том, чтобы был значимый взрослый. Поэтому, конечно, этот опыт депривации, то есть отсутствия близкого значимого взрослого, сказывается на всех процессах: это и мышление, и речь, особенно эмоциональное развитие. Есть множество исследований, документальных фильмов на эту тему", - поделилась она.

Ушаева привела наглядный пример, как нахождение в учреждении сказывается на развитии детей.

"Представьте ситуацию, что я сейчас впервые села на лошадь. Лошадь поднимается по склону горы, и слева от меня обрыв. Могу ли я в это время замечать, какая красивая вокруг природа? Нет, я не могу изучать окружающий мир, моя задача – выжить! Я сконцентрирован на том, чтобы не упасть, я сжимаюсь. Этот пример показывает, как чувствуют себя дети в учреждении. Потому что там нет индивидуально человека, который 24/7 будет с тобой рядом, дуть на твою коленку и откликаться на твои эмоции", - отметила специалист.

По её словам, в школе приёмных родителей людей погружают в разные ситуации, которые происходят с детьми в учреждениях, чтобы они понимали чувства ребёнка в этот момент.

Сегодня более четырёх тысяч маленьких казахстанцев находятся в детских учреждениях. С 2020 года в нашей стране каждый человек, который хочет взять в семью такого ребёнка, обязан пройти обучение в школе приёмных родителей.

Болат Ахметов и Гульмира Досжанова из города Косшы женаты почти пять лет. После двух неудачных попыток ЭКО супруги задумались о приёмном родительстве.

"У нас есть родственники, у которых тоже на протяжении долгих лет не получалось забеременеть, и они удочерили девочку. Для нас это живой пример. Они много рассказывали нам, советовали. По сути, это они нас вдохновили на такое решение. Конечно, этот шаг был осознанным. На протяжении примерно полутора лет мы обдумывали его", - поделился наш герой.

После этого Болат и Гульмира поступили в школу приёмных родителей, успешно прошли её, получили сертификат.

"В ШПР (школе приёмных родителей) не просто преподают сухие лекции. Всё происходит в игровом формате. Мы приобретали какую-то теорию, потом делились на команды, устраивали ролевые игры и закрепляли на практике материал. Сама идея таких обязательных курсов для приёмных родителей – это замечательно. На этих занятиях человек меняется. Мы заметили это и за собой, и за другими учащимися. На многое глаза открываются. Эти знания полезно получать даже состоявшимся родителям, у которых есть биологические дети. Начиная с рождения до совершеннолетия все этапы взросления ребёнка разбираются, какие проблемы в воспитании могут быть. Как нужно вести себя, чтобы не сломать психику ребёнка, правильно выходить из разных ситуаций. Это очень познавательно", - рассказал Ахметов.

Сейчас семья находится на этапе сбора документов и готовит дом для принятия нового члена семьи.

Также своей историей поделилась Салтанат – уже состоявшаяся приёмная мама из города Павлодар. С мужем Александром они в браке уже 22 года. Их старшей кровной дочери Диане 21 год, сыну Муслиму – 15, а самому младшему малышу Имрану - всего полтора месяца.

"Четыре года назад в нашей семье появилось ещё двое детей – Алуа и Санжар, сейчас им 19 и 13 лет. Наши приёмные дети не были в детском доме, мы успели их так сказать "перехватить" и не допустить попадания в сиротское учреждение", - рассказала женщина.

Помимо работы, Салтанат уже 10 лет занимается волонтёрской деятельностью.

"Тема сиротства меня волновала всегда. Я ездила в детские дома, была наставником для подростков, сейчас поддерживаю около 20 одиноких мам с детьми (с помощью Инстаграм). Но хотелось сделать ещё что-то в этой жизни масштабное. Во всех религиях упоминается забота о сиротах как одно из самых важных добрых дел. Да, я не могу изменить мир и систему сиротства, но изменить мир хотя бы для одного ребёнка было по силам нашей семье", - отметила она.

Салтанат рассказала, что на какое-то время оставила идею усыновления, хотя и прошла обучение в школе приёмных родителей.

"Но у Всевышнего свои планы на нас. Моя родственница не справилась с воспитанием детей, и их хотели уже изъять из семьи. Мне позвонила одна из сестёр и попросила присмотреть за ребёнком, пока не решат, что делать дальше. Но после месяца пребывания у нас мы спросили, а хотел бы он остаться у нас навсегда. Санжар сразу же согласился, старшая сестра в это время доучивалась в деревне и с нами стала жить почти через год. Она тоже была согласна", - вспоминает наша собеседница.

Муж и кровные дети поддержали идею мамы увеличить семью, но не подозревали, что временами будет сложно.

"Приёмные родители шутят, что слово адаптация от слова "ад". Конечно, бывают исключения, и период адаптации проходит не сильно заметно. В нашем случае "конфетно-букетный период" был ровно месяц (как и предупреждают психологи). Мы старались понравиться друг другу, показать свои лучшие стороны, но продлилось это недолго. Сложностей было много, и они были разного плана. Во-первых, напрягало неумение ухаживать за собой, банально не мыл руки, не мог пользоваться аккуратно столовыми приборами, очень много кушал, заглатывая и роняя всё на пол. Ребёнок не чувствовал своего тела и не понимал, когда приходило насыщение. Показывала, что еды у нас в доме достаточно, что не надо есть "про запас", - поделилась Салтанат.

По словам приёмной мамы, она ежедневно проговаривала сыну о правилах гигиены при этом стараясь всегда помнить, что ребёнок делает это не со зла.

Салтанат вспоминает, что у мальчика были большие проблемы с учёбой и здоровьем.

"Сейчас ребёнок читает взахлёб, у него есть своя личная библиотека. Начинала приучать к чтению я с детских ярких энциклопедий, красочных книг. На данный момент Санжар дочитывает Гарри Потера, знает очень много разной информации на любую тему, любит историю, очень любознательный паренёк", - с гордостью отметила она.

Отдушиной для Салтанат стал клуб приёмных родителей "Равный Равному" при фонде "Ана үйі".

"Там мы делимся своими историями, переживаниями, можем обсудить любую проблему, которую не рискнём рассказать друзьям, просто потому что они не приёмные родители и не смогут понять их, не побывав в "нашей шкуре". Например, я один раз пожаловалась, как мне трудно, одной из подруг, на что получила ответ: "А зачем тогда взяла и влезла в это?". Возможно, она думала, что поддерживает меня таким образом, но на самом деле нет. В клубе же я уверена, что меня не осудят, не обесценят, а наоборот подбодрят и поддержат, даже простое "обнимаю" вселяет силы", - поделилась она.

Женщина отметила, что в период адаптации у приёмных родителей могут возникать мысли о возврате ребенка в детский дом, сожаление о принятом решении.

"Тут важно не уйти в себя, вовремя помочь себе и найти единомышленников, которые были в похожей ситуации и смогли пройти её. Сложностей в приёмном родительстве много, но с каждым месяцем, с каждым годом их становится меньше. Надо помнить, что это пройдёт обязательно. Цель нашего клуба - научить родительским компетенциям, как справляться с проблемами, как поддерживать свои ресурсы, как не выгореть. Мы проводим вебинары, прямые эфиры с психологами, с приёмными семьями, делимся прочитанными книгами, просмотренными фильмами по нашей теме, как мы говорим. Родительство - это большой труд, а приёмное родительство - это без преувеличения такой же труд, но умноженный на два", - заключила женщина.

Напомним, помимо официального усыновления в Казахстане появятся профессиональные приёмные семьи.

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