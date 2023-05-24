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  • Какое наказание получила пьяная девушка в полицейской форме, ударившая ребёнка в Актобе
polisia.kz Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19
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Фото: polisia.kz

Какое наказание получила пьяная девушка в полицейской форме, ударившая ребёнка в Актобе

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе рассмотрел дело в отношении девушки в полицейской форме, которая в нетрезвом состоянии ударила ребёнка на детской площадке, передаёт BaigeNews.kz.

Протоколы были составлены по факту совершения мелкого хулиганства (ст. 434 ч.1 КоАП), нанесения побоев (ст. 73-2 ч.1 КоАП) и незаконного ношения форменной одежды (ст. 675 ч.1 КоАП).

В суде установлено, что 19 мая гражданка М. в спецодежде МВД РК, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и ударила в живот несовершеннолетнего Б.

На форме отсутствовали погоны, однако в левом плече находился шеврон МВД РК.

В судебном заседании М. полностью признала вину.

"За нецензурную брань в общественном месте с учётом наличия несовершеннолетнего ребенка наложен штраф в размере 20 МРП, то есть 69 000 тенге. За незаконное ношение форменной одежды МВД РК - штраф 5 МРП (17 250 тенге) с конфискацией указанной одежды. Производство по делу о нанесении побоев прекращено в связи с примирением сторон. Судебные акты вступили в законную силу", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе.

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Сегодня, 18:19
322
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