Какое наказание получила пьяная девушка в полицейской форме, ударившая ребёнка в Актобе

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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе рассмотрел дело в отношении девушки в полицейской форме, которая в нетрезвом состоянии ударила ребёнка на детской площадке, передаёт BaigeNews.kz.

Протоколы были составлены по факту совершения мелкого хулиганства (ст. 434 ч.1 КоАП), нанесения побоев (ст. 73-2 ч.1 КоАП) и незаконного ношения форменной одежды (ст. 675 ч.1 КоАП).

В суде установлено, что 19 мая гражданка М. в спецодежде МВД РК, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и ударила в живот несовершеннолетнего Б.

На форме отсутствовали погоны, однако в левом плече находился шеврон МВД РК.

В судебном заседании М. полностью признала вину.