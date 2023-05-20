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Нетрезвая девушка в полицейской форме расхаживала в Актобе
На пульт "102" Центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Есет батыра" ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.
Выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали 29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции.
На данный момент она доставлена в участковый пункт полиции для составления протокола по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Мелкое хулиганство" и "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования) КоАП РК", - прокомментировали в полиции.
Так же выясняется, откуда она взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.
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