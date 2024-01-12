Какое наказание грозит за продажу мобильных номеров в Казахстане
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В Комитете информационной безопасности разъяснили ситуацию по незаконному распространению сотовых номеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.
"За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств", - сообщили в ведомстве.
В 2023 году за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу, которого наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.
При этом, как отметили в Минцифры, дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами Республики Казахстан. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.