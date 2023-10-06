Какими будут курсы доллара, рубля и евро на выходных в Казахстане
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
173Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 0,84 тенге и составил 478,43 тенге.
Курс евро - 502,63, российского рубля - 4,79.
В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 481 тенге, евро - 508 тенге, рубль - 4,8 тенге.
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