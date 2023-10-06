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Какими будут курсы доллара, рубля и евро на выходных в Казахстане

Сегодня, 17:15
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz

Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 0,84 тенге и составил 478,43 тенге. 

Курс евро - 502,63, российского рубля - 4,79. 

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 481 тенге, евро - 508 тенге, рубль - 4,8 тенге. 

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