Какими будут курсы доллара, рубля и евро на выходных в Казахстане

Сегодня, 17:15

Сегодня, 17:15

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги инструментами рынка иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 0,84 тенге и составил 478,43 тенге.

Курс евро - 502,63, российского рубля - 4,79.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 481 тенге, евро - 508 тенге, рубль - 4,8 тенге.