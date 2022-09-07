Каким образом беспартийный президент сможет стать кандидатом, объяснили в партии Amanat

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Партия Amanat выдвинет кандидатуру действующего прездиента страны Касым-Жомарта Токаева на предстоящих внеочередных президентских выборах. Об этом сообщил председатель партии Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев не будет состоять в политической партии, но кандидата в президенты выдвигает общественная организация или партия. Поэтому Amanat будет поддерживать главу государства. А президент сам будет решать, кто его будет выдвигать, согласится или нет", — сообщил Кошанов.

Также он добавил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на эти или следующие выборы, но поддержит действующего главу государства.



Спикер мажилиса добавил, что по семилетнему сроку президентства будет приниматься не законопроект, а изменение в Конституцию Казахстана. Подобные изменения может вносить только глава государства.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев во время оглашения Послания народу Казахстана объявил о внеочередных президентских выборах. Он сказал, что будет в них участвовать.