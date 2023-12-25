Каких результатов достигла Карагандинская область в 2023 году

О главных экономических показателях Карагандинской области по итогам в 2023 года рассказали в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz.

Главные экономические показатели

В 2023 году в регионе в промышленности введено в эксплуатацию 11 новых предприятий, где производятся спецкокс, бытовая техника, известь, гофрированные трубы, рафинированный селен, бумажная продукция, медный концентрат и др.

К примеру, на новом заводе по производству спецкокса мощностью 300 тысяч тонн в год используются самые современные технологические решения и автоматика.

В область за 11 месяцев привлечено более 727 миллиарда тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 16,3% к прошлому году. Обеспечен рост в машиностроении на 45%, лёгкой промышленности на 23,9%, фармацевтике на 20% и чёрной металлургии на 1,2%.

В целом в регионе открылось более 12 тысяч новых компаний. А это значит, что расширяется и налогооблагаемая база.

Активно развивается малый и средний бизнес. Количество МСБ увеличилось на 9,7%. Этому способствуют в том числе условия, созданные в области для развития предпринимательства. В частности, в Карагандинской области первыми в республике вдвое снизили ставку розничного налога (с четырёх до двух процентов). В результате количество налогоплательщиков увеличилось в шесть раз.

В обслуживание крупных компаний вовлечено более 900 предприятий МСБ.

Для развития молодежного предпринимательства выдано 365 кредитов под 2,5% годовых на сумму один миллиард 620 миллионов тенге.

Всего профинансировано 5,5 тысячи проектов бизнеса, в том числе 2,5 тысячи новых проектов.

Повышение доходов и трудоустройство

Этому вопросу местные власти уделяют особое внимание.

В 2023 году трудоустроено более 50 тысяч человек, создано около 21 тысячи рабочих мест.

За счет проекта "Ауыл аманаты" одобрено 396 бизнес-проектов на 2,9 миллиарда тенге. Из них выдано 326 кредитов на два миллиарда 481 миллион тенге, создано 371 рабочее место.

Отдельное направление представляет собой развитие моногородов. Так, расширяется индустриальная зона Saran. Благодаря этому появятся 6 тысяч рабочих мест. По моногороду Балхаш разработан и реализуется комплексный пятилетний план по развитию города. Основная задача – раскрыть потенциал Балхаша и сделать его привлекательным для местных и зарубежных туристов.

В регионе увеличена продолжительность молодежной практики - с 6 до 12 месяцев, заработная плата повышена с 25 МРП до 30 МРП. Успешно реализованы и другие проекты, в числе которых "С дипломом в село!", "Жасыл ел". Здесь важно отметить приоритетность приема в ряды "Жасыл ел" подростков из социально уязвимых слоев населения.

Предпринимаемые меры позволили уменьшить уровень безработицы в регионе до 4,1%. А это один из самых низких показателей по стране.

Социальная сфера

До 2025 года будет построено 22 школы, 18 из них по Национальному проекту "Комфортная школа". В рамках этого проекта уже начато строительство 10 школ. Взамен аварийных школ в селе Талды Каркаралинского района строится школа на 200 мест, а в селе Новостройка Бухар-Жырауского района на 150 мест.

Что касается здравоохранения, то основная инфраструктура системы сконцентрирована в крупных городах области. В июне 2023 года в областном центре завершено строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек. Наряду с имеющимися отделениями в больнице будут три новых – травматологии и ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевое. Кроме того, в Караганде заработала новая подстанция скорой медицинской помощи. А в Балхаше открылся новый реабилитационный центр для детей, где будут оказывать помощь детям с ограниченными возможностями со всей области. Он будет принимать малышей и подростков – от полутора до 18 лет. Центр рассчитан на 50 мест. Реабилитация комплексная: медицинская, социальная и педагогическая. Все услуги бесплатные.

Вместе с тем местные власти разработали комплекс мер, чтобы улучшить медицинскую помощь в селах. Так, в сельской же местности строится 92 объекта здравоохранения. Для привлечения медицинских специалистов в сёла выделена дополнительная финансовая поддержка в размере до 5 миллионов тенге на каждого медицинского работника.

Для повышения доступности медицинских услуг в регионе реализуется ряд пилотных проектов. Один из них - установка медицинских пунктов площадью до 60 кв. м в сёлах с малочисленным населением. Если раньше для их работы нужно было, чтобы проживало не менее 200 человек, то теперь подходы изменились: даже если в селе живут всего 50 человек, они должны получать медицинскую помощь у себя.

Кроме того, благодаря ГЧП открыты три гемодиализных центра в Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах.

Еще один важный проект, запущенный в сентябре 2023 года, - телемедицина. Благодаря этому можно проводить диагностику на дому, пользоваться мобильным чемоданчиком, делать "умное" ЭКГ и пользоваться системой дистанционного мониторинга здоровья.

Также необходимо сказать еще о некоторых пилотных проектах, направленных на поддержку и защиту карагандинцев. В частности, здесь в пилотном порядке открыли первый в республике Центр помощи семье. Экспериментально создали женский полицейский участок, в который вошли следователь, инспекторы ювенальной и миграционной полиции, оперуполномоченный по борьбе с наркопреступностью, представитель службы пробации и другие.

Энергетика и ЖКХ

Энергетический сектор региона требует повышенного внимания. Для обеспечения бесперебойным и качественным теплоснабжением жителей районов области в текущем году реализовано 16 проектов по строительству и модернизации тепловых сетей. Так, в г.Темиртау отремонтировано порядка 28 километров тепловых сетей, в городах Караганда, Темиртау завершены строительно-монтажные работы по трёхпусковому комплексу. На Шахтинской ТЭЦ проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования, трех котлов и двух турбин.

Газораспределительные сети подведены к 5598 индивидуальным жилым домам. К газоснабжению уже подключены 2796 домов, что составляет 49,9%.

Что касается жилищного вопроса и сферы ЖКХ, то всего в регионе введено в эксплуатацию 397,5 тысячи квадратных метров жилья. К концу года этот показатель возрастет до 400 тысяч квадратных метров. Это позволяет сократить количество очередников на 700 человек, утверждают в областном акимате. В рамках областной программы упрощенной ипотеки для горняков и металлургов выдано 139 ипотечных кредитов на сумму 2,3 миллиарда тенге.

Таким образом, итоги развития Карагандинской области в 2023 году свидетельствуют о том, что в течение года здесь реализовано множество проектов в различных сферах, которые имеют главную цель – повышение благополучия жителей этого одного из крупнейших промышленных регионов страны.