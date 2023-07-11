Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам

Представители АО "НК "Қазақстан темір жолы" участвовали в совещании по вопросам профилактики перевозок запрещенных предметов и лжетерроризма на транспорте, проведенном на площадке главной транспортной прокуратуры, передаёт Baigenews.kz.

По данным надзорного органа, досмотровые службы на вокзалах и в аэропортах обнаруживают у пассажиров запрещенные законом для перевозки предметы такие, как травматические, пневматические пистолеты, охотничьи патроны, кастеты, дубинки и другое.

В 2022 году зарегистрировано около 400 уголовных дел за хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За первое полугодие этого года выявлено 86 таких правонарушений. Также отмечалось, что участились случаи ложных сообщений о перевозке взрывчатых веществ на транспорте.

По данным представителей КТЖ, крупные вокзалы страны оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными и ручными металлодетекторами, портативными детекторами для обнаружения взрывчатых, наркотических, боевых и промышленных отравляющих химических веществ. Контроль безопасности на вокзалах ведут системы видеонаблюдения, оповещения, охранной и тревожной сигнализацией, контроля и управления доступом. Работают квалифицированные специалисты, в том числе работники службы охраны, сотрудники полиции. На вокзальном комплексе Нурлы жол круглосуточно дежурят кинологи с обученными собаками.

Для усиления безопасной перевозки пассажиров в поездах поэтапно внедряется система видеонаблюдения. В вагонах-ресторанах/барах на 25 маршрутах установлено 146 видеокамер. Внедряется пилотный проект по оснащению стандартных и вагонов Тальго системами видеонаблюдения.

Участники совещания пришли к выводу о необходимости активизировать разъяснительную работу на объектах железнодорожного и авиатранспорта по профилактике лжетерроризма, мошенничества и перевозки запрещенных законом предметов. На совещании озвучено предложение на сайтах перевозчиков и других приложениях при оформлении авиа- или ж/д билетов разместить всплывающее окно для ознакомления пассажиров с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке.

КТЖ напоминает пассажирам и посетителям вокзалов, что пронос запрещённых предметов на вокзалы и в поезда влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Что нельзя брать в поезд?

- Взрывные устройства и взрывчатые вещества;

- Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в т.ч. бензин, метиловый эфир, метанол;

- Воспламеняющиеся твердые вещества;

- Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии;

- Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их;

- Все виды огнестрельного оружия, в т.ч. метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени;

- Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.