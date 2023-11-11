Какие уголовные правонарушения совершают госслужащие Казахстана

За январь–октябрь 2023 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили 842 государственных служащих. Это на 5% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

В целом последние годы наблюдается тенденция уменьшения количества подобных случаев.

По данным аналитиков, в региональном разрезе больше всего госслужащих, совершивших уголовные правонарушения, насчитывалось в Шымкенте: 102 человека — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматы (82 человека, плюс 1,2% за год) и Астана (55 человек, плюс 61,8%). В нерадостную первую пятёрку также попали Жетысуская (47 человек) и Алматинская (43 человека) области.

Наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в Улытауской области.

Из всех уголовных правонарушений, совершённых госслужащими, наибольшая доля пришлась на получение взятки: 22,6% от общего количества. Численность госслужащих, получивших взятку, выросла на 4,4% за год, до 190 человек.

Часто госслужащие попадались также на мошенничестве: 167 человек — на 20,1% больше, чем годом ранее. В тройке наиболее часто нарушаемых госслужащими статей оказались также присвоение или растрата вверенного чужого имущества, на которых попались 107 человек.

Помимо указанных выше статей, в число "популярных" также вошли:

- пытки;

- злоупотребление должностными полномочиями;

- нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости;

- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами;

- дача взятки;

- халатность;

- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград.