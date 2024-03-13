Какие социально значимые функции выполняет Национальный курултай

В Атырау состоится третье заседание Национального курултая при президенте страны. Диалоговая площадка Ұлттық құрылтай объединила представителей всех регионов, общественников и экспертов, а также членов общественных объединений из разных сфер. О целях и инициативах Национального курултая BaigeNews.kz рассказали казахстанские эксперты.

Данная диалоговая площадка способствует продвижению национальных ценностей и единению нашего народа. Весьма символично, что все заседания Ұлттық құрылтай проходят в знаковых местах: Улытау, Туркестан, Атырау.

По словам члена Национального курултая, экономиста Жаксыбека Кулекеева, курултай проходит два дня. 14 марта состоятся предварительные заседания в рамках четырёх сессий, где будут обсуждаться специфические вопросы. При этом, если ранее уделяли внимание на идеологию, культуру, образование, науку, то в этом году решили добавить в повестку и социально-экономические вопросы. Работа Курултая сконцентрирована на выработке предложений по укреплению и продвижению общих ценностей.

Экономист отметил, что Ұлттық құрылтай - это институт, который позволяет напрямую довести голос народа до президента.

"Здесь люди поднимают массу вопросов. Это диалоговая площадка, где с одной стороны выступают представители администрации президента и правительства, с другой – представители народа. Председательствуют во всех четырёх сессиях министры или вице-премьеры. Они доводят все обсуждаемые вопросы до президента. Разве это бывает лишним, когда на какой-то площадке чаяния народа доводят до руководства страны?", - заметил Кулекеев.

Он добавил, что в рамках Курултая объединены самые разные группы общества. Тем самым консолидирован широкий спектр общественных мнений.

"Это и есть плюрализм в действии и развитие народной демократии. Членами Курултая являются граждане Казахстана со всех регионов страны. Они представляют разные слои населения. Некоторые из них защищают интересы многодетных матерей, рабочего класса, работников сферы культуры, науки", - сказал экономист.

Политолог Эдуард Полетаев в свою очередь отметил, что данная структура в политической, культурной, идеологической сферах Казахстана появилась в непростых условиях.

"Анонсирована она была посланием президента в марте 2022 года после январских событий. Первая половина 2022 года была очень насыщенной выстраиванием нового Казахстана и институциональной трансформацией политической системы. На сессии Ассамблеи народа Казахстана президент напомнил о курултае. Сам указ вышел 15 июня. А на следующий день, 16 июня, в знаковом месте Улытау прошёл первый Курултай. 5 июня прошёл референдум по Конституции. То есть мы видим, что создание Национального курултая – это составляющая среди как минимум нескольких важных институциональных реформ, которые происходили в Казахстане в то время", - отметил Полетаев.

При этом, политолог подчеркнул, что не совсем верно рассматривать его как преемника Национального совета общественного доверия, который существовал до этого.

"Курултай выступает в качестве инструмента консолидации общества для обсуждения важных вопросов развития страны. Курултай в большей степени, чем Национальный совет общественного доверия, соответствует модели общенационального диалога. Судя по требованиям к работе, общим положениям и задачам, то это всё-таки консультативно-совещательный орган при президенте и он не предполагает какие-то конкретные, чёткие задачи со сроками исполнения. Но он предполагает внесение различных предложений по развитию консолидаций, ценностей и так далее", - отметил Полетаев.

Политолог утверждает, что в структуре Курултая отсутствует формальный подход, что позволяет сконцентрироваться на достижении главной цели – поиска и выработки новых идей.

"Всё будет делаться проще. Есть рабочий орган, проводятся совещания, встречи членов Курултая с представителями исполнительной власти. Существуют рабочие секции, которые проводят свои заседания. Предложения озвучиваются, доносятся до исполнительной власти напрямую, поскольку председателем Курултая является президент. Избегаются определённые "этажи", где любая хорошая, полезная инициатива может затеряться на каких-нибудь средних чиновничьих этажах", - отметил эксперт.

Также Эдуард Полетаев обратил внимание на тот факт, что состав Ұлттық құрылтай достаточно представительный.

"В целом в Курултае 117 человек. Всех представителей общества охватить сложно, но, тем не менее, суть курултая в том, что практически все его члены имеют авторитет и сами являются представителями и руководителями общественных объединений, политических партий, экспертами, к которым прислушиваются, представителями разных этнических групп и обычными людьми, которые имеют значительный опыт: и жизненный, и профессиональный. В этом плане значимость, как представительно-совещательного органа к Курултаю безусловно возрастает", - констатировал политолог.

Он отметил, что как институт Национальный курултай состоялся. И сегодня поправу считается одним из инструментов нового Казахстана.

"Курултай как инструмент способен помочь нашей стране в непростых сегодняшних условиях быть в большей степени отзывчивым к гражданам, их желаниям и стремлениям. Он является идеологической основой так называемого "слышащего" государства. Курултай является инструментом идеологической государственной основы "слышащего" государства, нового и справедливого Казахстана", - сказал политолог.

Полетаев отметил, что в рамках Курултая идёт взаимоотношение госструктур и экспертного сообщества. Экспертов вовлекают в различные организации, общественные советы. Их предложениями и рекомендациями пользуются, они включаются в действующие планы и программы.