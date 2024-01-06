Какие республиканские трассы закрыты из-за непогоды

"КазАвтоЖол" сообщил информацию о республиканских трассах, где к этому часу ограничено движение из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 15:00 часов 6 января, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык".

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Ранее было введено ограничение движения транспорта на трёх участках автодорог республиканского значения в двух областях.

В области Абай закрыт участок на 615-683 километре трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы Жетысуской области до села Таскескен.

В области Жетысу закрыты два участка: 84-184 километры трассы "Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык; 557-615 километры трасс "Алматы-Усть-Каменогорск", от города Ушарал до границы Абайской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Всего на дорогах республиканского значения задействовано 391 единиц техники и 686 человек.