Какие республиканские трассы закрыты из-за непогоды
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"КазАвтоЖол" сообщил информацию о республиканских трассах, где к этому часу ограничено движение из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 15:00 часов 6 января, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык".
Ограничение действует для всех видов транспорта.
Ранее было введено ограничение движения транспорта на трёх участках автодорог республиканского значения в двух областях.
В области Абай закрыт участок на 615-683 километре трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы Жетысуской области до села Таскескен.
В области Жетысу закрыты два участка: 84-184 километры трассы "Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык; 557-615 километры трасс "Алматы-Усть-Каменогорск", от города Ушарал до границы Абайской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Всего на дорогах республиканского значения задействовано 391 единиц техники и 686 человек.