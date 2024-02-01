Какие премии получат призёры Зимней юношеской Олимпиады из Казахстана

Победители и призёры прошедшей в южно-корейском Канвоне IV Зимней юношеской Олимпиады получат государственные премии. Об этом сообщил руководитель миссии Канвон-2024, руководитель спортивного департамента НОК Казахстана Ельсияр Канагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

По его словам, премии предусмотрены и для тренеров.

"Спортсмен, ставший чемпионом, получит 10 тысяч долларов, его тренер - 5 тысяч долларов. Занявший второе место получит 5 тысяч долларов, его тренер — 3 тысячи долларов. За третье место спортсмен получит 3 тысячи долларов, его тренер - 2 тысячи долларов", - сообщил руководитель спортивного департамента НОК.

Спикер напомнил, что для спортивных федераций и акиматов нет никаких препятствий в чествовании победителей и призеров Олимпиады.

В провинции Канвон прошла торжественная церемония закрытия IV зимней юношеской Олимпиады. Флаг Казахстана на ней вынесли Берик Боранбаев и Мерей Тастемир.

От сборной Казахстана в соревнованиях приняли участие рекордное количество спортсменов – 41. Они представляли страну в девяти дисциплинах пяти видов спорта.

Казахстан, выиграв одно золото и две бронзы, добился наилучшего результата в своей истории выступлений на зимних ЮОИ, заняв 20-е место в общем зачёте.

Илья Мизерных выиграл первую на зимних юношеских Олимпиадах награду в прыжках с трамплина, которая сразу же оказалось высшей пробы, набрав 214 очков. Полина Омельчук принесла первую награду для РК в шорт-треке, заняв в первенстве третье место. Дебют нашей страны в хоккее (3×3) также оказался успешным, национальная команда в матче за бронзовые медали одолела команду Австрии со счетом 6:5.