Какие меры поддержки людей с инвалидностью усилят в Казахстане с 1 июля

С 1 июля в Казахстане усилят меры социальной поддержки граждан с инвалидностью. Что конкретно собираются предпринимать, рассказали в Минтруда, передаёт BaigeNews.kz.

В стране проживают 711,8 тысячи лиц с инвалидностью (ЛСИ). Из них 420 тысяч человек трудоспособного возраста (58 процентов), 187,5 тысячи – пенсионного возраста (26,3 процента) и 104,3 тысячи – дети до 18 лет (14,6 процента).

"Госполитика в сфере социальной защиты ЛСИ направлена на их полноценную интеграцию в общество. Для обеспечения прав и законных интересов граждан действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг", - сообщили в Минтруда.

Социальное обеспечение лиц, утративших трудоспособность, состоит из следующих выплат:

Первый уровень (базовый) – государственные социальные пособия по инвалидности, выплачиваемые из бюджета. Их размеры зависят от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на финансовый год, а также группы и причины инвалидности.

В этом году размеры пособий повышены на 8,5 процента. По состоянию на 1 марта средний размер пособия составляет 58 656 тенге, численность получателей - 532,3 тысячи человек, всего выплачено на сумму более 62 миллиардов тенге.

Второй уровень (обязательный) – выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если за пострадавшего работника работодатель уплачивал социальные отчисления в ГФСС. Их размеры зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности отчислений в систему.

В соответствии с решением правительства РК размеры соцвыплат из ГФСС ежегодно повышаются на уровень инфляции. В этом году они были повышены также на 8,5 процента. По состоянию на 1 марта средний размер соцвыплаты на случай утраты трудоспособности составляет 33 211 тенге, численность получателей 86,5 тысячи человек.

"По поручению главы государства от 29 марта, данного на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, с 1 июля размеры государственных социальных пособий и социальных выплат из ГФСС планируют дополнительно повысить на 14,5 процента. В таком же процентном соотношении будут повышены размеры государственных пособий лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы", - уточнили в Минтруда.

Третий уровень – страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, и пострадавший работник застрахован от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

"ЛСИ, с учётом показаний и противопоказаний, за счёт средств госбюджета обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка", - напомнили в ведомстве.

Для удобства граждан в 2020 году запущен портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Внедрение портала позволило в 2022 году довести исполнение индивидуальных программ реабилитации до 90,8 процента, а также обеспечить доступ к услугам и техническим средствам независимо от места проживания.

По состоянию на 1 марта через портал лица с инвалидностью получили порядка 67,3 тысячи технических средств реабилитации, 6,1 тысячи – услуг жестового языка, 23,7 тысячи – услуг индивидуального помощника.

Для исключения бумажной волокиты, контакта услугодателей с услугополучателями и обеспечения прозрачности процедуры по установлению группы инвалидности в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

Заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счёт интеграции информационных систем. На начало года к проекту подключены 700 медицинских организаций. По состоянию на 3 апреля, в заочном формате рассмотрено 15,2 тысячи заявок.

Проводится работа по созданию доступной и безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Для мониторинга мер по адаптации объектов на местах и доступности этой информации лицам с инвалидностью функционирует портал "Интерактивная карта доступности". Данные заполняются местными исполнительными органами, а оценку доступности дают непосредственно ЛСИ и их объединения.

ЛСИ также оказывают специальные социальные услуги (ССУ) в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по восьми направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые.

ССУ лицам с инвалидностью предоставляют 731 государственная организация.

Альтернативой является оказание спецсоцуслуг в условиях дневного пребывания и на дому. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в семьи.

Соцзаказ по предоставлению ССУ также реализуется 182 НПО во всех регионах страны.

В Социальном кодексе РК, принятом сенатом, предусмотрена трансформация системы соцобслуживания, главная цель которой – повышение доступности спецсоцуслуг для ЛСИ. Ведётся работа по совершенствованию стандартов ССУ и тарифообразования; демонополизации и деинституализации системы спецсоцуслуг; повышению статуса социальных работников.

С 1 июля планируется реализация следующих проектов:

- обеспечение катетерами более высокого качества. Для этих целей при уточнении республиканского бюджета предусмотрено 328 миллионов тенге;

- увеличение норматива предоставляемых гигиенических средств (подгузников) в два раза за счёт средств местного бюджета;

- совместно с министерством здравоохранения определены критерии для направления детей с ментальными нарушениями на санаторно-курортное лечение. В этом году в пилотном режиме будут направлены 1 000 детей;

- реализация в семи регионах пилотного проекта по внедрению подушевого норматива и вовлечению частного сектора в оказание ССУ.

Глава государства в своём Послании поставил задачу по улучшению качества жизни людей с особыми потребностями, в частности, это –расширение сети реабилитационных центров.

В 12 регионах запланировано возведение новых реабилитационных центров на 150 мест. Строительство начато в области Абай, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В 2023 году начало строительства запланировано в Акмолинской и Атырауской областях.

Кроме того, в рамках реализации третьего этапа инициативы "Қамқорлық", направленной на развитие инклюзивного общества, Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с КФ "Қамқорлық қоры", КФ "Samruk- Kazyna Trust", ОФ "Қазақстан Халқына" и с местными исполнительными органами ведётся работа по открытию центров дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в восьми регионах страны. Каждый центр рассчитан на оказание услуг для 125 детей.